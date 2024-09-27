Новосибирский эпидемиолог высказался о возможной смерти детей от пельменей

— Проблема может быть в плохом надзоре за качеством продуктов. Вполне вероятно, что трагедия произошла из-за опасного состава. Тщательно контролируется состав продуктов только в школах, детсадах и больницах. А то, что попадает в магазины, может быть не изучено самим производителем. Вредных веществ очень много, это в том числе может быть высокая концентрация нитратов, — рассказал Новоселов КП-Новосибирск.