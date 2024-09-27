В Краснодаре мужчина шантажировал бывшую начальницу, сообщает пресс-служба УМВД РФ по городу.
В полицию обратилась жительница микрорайона Гидростроителей. Она рассказала, что ее бывший сожитель требует у нее 300 тысяч рублей и угрожает распространить сведения, порочащие ее честь и достоинство.
Полицейские во время командировки в Москву задержали 38-летнего жителя Таганрога по подозрению в совершении этого преступления.
Установлено, что подозреваемый работал в организации, где заявительница занимает руководящую должность. После того, как его уволили, он начал угрожать женщине распространить конфиденциальную информацию и требовал деньги за молчание.