Алаудинов заявил об уничтожении части иностранных наемников в Курской области

Ранее проект «НемеZида» опубликовал данные свыше 800 боевиков ВСУ, вторгшихся на территорию Курской области. Среди них в том числе около 200 иностранных наемников из Израиля, Армении, Грузии, Иордании, Казахстана, Турции, Молдавии, Сирии и других стран.
«То, что наемники были из этих стран, которые перечислены, это для нас не секрет. Мы были в курсе этого. Эти наемники были законной целью. Часть из них уже, как говорится, уничтожена», — сказал Алаудинов.
Он добавил, что удивляться тому, что в их числе есть наемники из дружественных стран, не стоит. «Наш основной враг — Америка — делает все для того, чтобы подготовить в дружественных нам странах определенный состав [наемников], которые будут здесь обкатаны, а потом там использованы для того, чтобы свергнуть власть, против которой уже активно идет работа в рамках гибридной войны. Поэтому удивляться нечему. Надо иметь понимание, что враг делает свою работу, и он делает повсеместно, вербуя представителей дружественных нам стран», — заключил он.