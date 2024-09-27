Алаудинов заявил об уничтожении части иностранных наемников в Курской области

Он добавил, что удивляться тому, что в их числе есть наемники из дружественных стран, не стоит. «Наш основной враг — Америка — делает все для того, чтобы подготовить в дружественных нам странах определенный состав [наемников], которые будут здесь обкатаны, а потом там использованы для того, чтобы свергнуть власть, против которой уже активно идет работа в рамках гибридной войны. Поэтому удивляться нечему. Надо иметь понимание, что враг делает свою работу, и он делает повсеместно, вербуя представителей дружественных нам стран», — заключил он.