«Уехал к бабушке и не вернулся»: в Иркутске 15-летний подросток пропал без вести

Четыре дня назад, 23 сентября, 15-летний подросток захотел съездить в гости к бабушке в Ленинский округ Иркутска. Правда, обратно домой школьник так и не вернулся. Тогда его родные и забили тревогу.
— В дежурную часть отдела полиции № 1 МУ МВД России «Иркутское» с заявлением о розыске обратился опекун мальчика, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД Иркутской области.
Добрался ли мальчик до бабушки и куда мог направиться, если не домой — пока неизвестно. Близкие подростка надеются на его скорое возвращение.
— Приметы: рост около 185 — 190 см, среднего телосложения, волосы светло-русые короткие, глаза карие, — сообщили в ГУ МВД Иркутской области.