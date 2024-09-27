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«Уехал к бабушке и не вернулся»: в Иркутске 15-летний подросток пропал без вести

В Иркутске четыре дня разыскивают 15-летнего подростка.

Источник: Комсомольская правда

Четыре дня назад, 23 сентября, 15-летний подросток захотел съездить в гости к бабушке в Ленинский округ Иркутска. Правда, обратно домой школьник так и не вернулся. Тогда его родные и забили тревогу.

— В дежурную часть отдела полиции № 1 МУ МВД России «Иркутское» с заявлением о розыске обратился опекун мальчика, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД Иркутской области.

Добрался ли мальчик до бабушки и куда мог направиться, если не домой — пока неизвестно. Близкие подростка надеются на его скорое возвращение.

— Приметы: рост около 185 — 190 см, среднего телосложения, волосы светло-русые короткие, глаза карие, — сообщили в ГУ МВД Иркутской области.