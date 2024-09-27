Женщину с сотрясением госпитализировали после падения плитки в Астане

Астана. 27 сентября. КазТАГ — Женщину с сотрясением головного мозга госпитализировали после падения на нее плитки в Астане, передает корреспондент агентства.



«27 сентября бригадой скорой медицинской помощи в многопрофильную городскую больницу № 1 была доставлена женщина 1978 года рождения. После осмотра профильных врачей женщина с сотрясением головного мозга (ушиб мягких тканей теменной области) была госпитализирована. Текущее состояние среднее, стабильное», — сообщили в пресс-службе управления здравоохранения города.