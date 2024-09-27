На Урале суд отправил в СИЗО мальчика, едва не убившего девочку

Свердловский облсуд заключил под стражу 15-летнего мальчика, который едва не убил 12-летнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.
Мера пресечения будет в силе до 15 ноября. Ранее, 18 сентября, Верхнепышминский райсуд отправил его под домашний арест. Но следователь настаивал на заключении под стражу. Прокуратура обжаловала решение райсуда и облсуд удовлетворил ходатайство следствия.
Преступление было совершено 15 сентября под Верхней Пышмой. По данным следствия, мальчик пробил девочке голову, вспомнив старые обиды.
16 сентября девочку нашли в луже крови. В больнице через несколько дней она пришла в сознание. А мальчику вменили покушение на убийство.