На Урале суд отправил в СИЗО мальчика, едва не убившего девочку

Мера пресечения будет в силе до 15 ноября. Ранее, 18 сентября, Верхнепышминский райсуд отправил его под домашний арест. Но следователь настаивал на заключении под стражу. Прокуратура обжаловала решение райсуда и облсуд удовлетворил ходатайство следствия.