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На Урале суд отправил в СИЗО мальчика, едва не убившего девочку

Ранее он был под домашним арестом.

Свердловский облсуд заключил под стражу 15-летнего мальчика, который едва не убил 12-летнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

Мера пресечения будет в силе до 15 ноября. Ранее, 18 сентября, Верхнепышминский райсуд отправил его под домашний арест. Но следователь настаивал на заключении под стражу. Прокуратура обжаловала решение райсуда и облсуд удовлетворил ходатайство следствия.

Преступление было совершено 15 сентября под Верхней Пышмой. По данным следствия, мальчик пробил девочке голову, вспомнив старые обиды.

16 сентября девочку нашли в луже крови. В больнице через несколько дней она пришла в сознание. А мальчику вменили покушение на убийство.