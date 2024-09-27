В Пермском крае матерям погибших бойцов СВО вручили Ордена мужества сыновей

Матери бойцов, погибших на специальной военной операции, получили Ордена мужества сыновей в Пермском крае, сообщает администрация Березников.
Как рассказывает муниципалитет, посмертные награды были вручены матерям военнослужащих из Прикамья в конце сентября. В частности, медалей удостоились два бойца из Березников — Максим Корепанов и Сергей Двинянинов. Первый Орден мужества был вручён маме погибшего 19 октября 2023 года ефрейтора Корепанова. В зоне проведения специальной военной операции мужчина служил в должности стрелка мотострелкового отделения.
Вторая награда была передана матери рядового Двинянинова, который служил гранатомётчиком гаубичного артиллерийского взвода. Военнослужащий скончался 16 ноября 2023 года. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о гибели другого военнослужащего из Березниковского округа — Владимира Белкина. Прощание с мужчиной было назначено на 27 сентября 2024 года.