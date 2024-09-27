Давку и панику при эвакуации детей прокомментировали в волгоградской школе

«К сожалению, на выходе из КПП один мальчик споткнулся и упал, на него уже намеренно, как бы играя упал другой ученик. Учитель находилась позади детей, пропуская их вперед. Упавший ученик быстро поднялся сам и, улыбаясь, вышел из КПП. Ни сам мальчик, ни его одноклассники во время падения не получили травм и восприняли ситуацию спокойно», — подчеркивает Харченко.