Давку и панику при эвакуации детей прокомментировали в волгоградской школе

Директор 55-й волгоградской школы Ирина Харченко объяснила игрой давку и панику, случившуюся 25 сентября при плановой тренировке по эвакуации учеников. По словам руководителя учебного заведения, все прошло без происшествий, школьники организованно покидали здание.
Инцидент, Случившийся на проходе через контрольно-пропускной пункт, директор все же признала.
«К сожалению, на выходе из КПП один мальчик споткнулся и упал, на него уже намеренно, как бы играя упал другой ученик. Учитель находилась позади детей, пропуская их вперед. Упавший ученик быстро поднялся сам и, улыбаясь, вышел из КПП. Ни сам мальчик, ни его одноклассники во время падения не получили травм и восприняли ситуацию спокойно», — подчеркивает Харченко.
Меду тем некоторые родители придерживаются иного мнения. Там, мама одного из первоклассников утверждает, что ее сын очень испугался и ему было не до смеха — мальчик плакал. На видео также слышен испуганный визг и гвалт детей. На организованную эвакуацию происходящее не похоже.
Ситуацию уже обсудили на совещании с классными руководителями и представителями родительских комитетов всех классов, уточняют в учебном заведении.