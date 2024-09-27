Пожилая женщина погибла при пожаре в бесхозной постройке в Каменске-Шахтинском

В Каменске-Шахтинском при пожаре в бесхозной постройке погибла 64-летняя женщина. Сейчас проводятся следственные действия, сообщили 27 сентября в пресс-службе регионального управления МЧС.
— Пожар произошел в микрорайоне Лиховском. Вызов приняли в 4:17, все потушили в 4:50. На месте работали восемь человек, использовалось две единицы техники, — рассказали в ГУ МЧС России по Ростовской области.
Выгорело в постройке 30 кв. метров. Предварительно, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.
Напомним, накануне из-за короткого замыкания в одном из донских поселков сгорел двухэтажный садовый дом.