Олбани
+16°
туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожилая женщина погибла при пожаре в бесхозной постройке в Каменске-Шахтинском

В микрорайоне Каменска-Шахтинского произошел смертельный пожар
Источник: Комсомольская правда

В Каменске-Шахтинском при пожаре в бесхозной постройке погибла 64-летняя женщина. Сейчас проводятся следственные действия, сообщили 27 сентября в пресс-службе регионального управления МЧС.

— Пожар произошел в микрорайоне Лиховском. Вызов приняли в 4:17, все потушили в 4:50. На месте работали восемь человек, использовалось две единицы техники, — рассказали в ГУ МЧС России по Ростовской области.

Выгорело в постройке 30 кв. метров. Предварительно, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.

Напомним, накануне из-за короткого замыкания в одном из донских поселков сгорел двухэтажный садовый дом.