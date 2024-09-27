Астана. 27 сентября. КазТАГ — Граждане Казахстана побили рекорд по поездкам в Турцию, сообщает Первое кредитное бюро (ПКБ).



«За июнь-август граждане РК въехали в Турцию 440,4 тыс. раз», — следует, по данным ПКБ, из статистики министерства культуры и туризма Турции по прибывающим в страну иностранцам.



Сообщается, что по итогам июня они в годовом выражении поднялись на 28,5%, июля — на 35,5%, августа — на 39,3%.



Вместе с тем отмечается, что нынешний результат оказался не только на 7% выше 2023 года, но и самым высоким для летних месяцев как минимум с 2014 года.



На основании подробных данных за 2022 и 2023 годы самым популярным направлением предполагается — Анталия.

