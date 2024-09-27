Мошенник сам перевёл омичу 220 тысяч рублей

В омскую полицию обратилась местная жительница. Её супруг искал дополнительный заработок и увидел в интернете рекламу инвестиционной компании. Мужчина перешёл по ссылке и заполнил анкету, где указал свой номер телефона.
Через какое-то время омичу позвонил «руководитель» этой организации и пообещал высокий заработок. Потерпевший согласился и внёс на «брокерский счёт» 50 тысяч рублей со своей кредитной карты.
Два месяца омич брал в долг у друзей и оформлял займы в банковских организациях, как он полагал, на приобретение акций компании, криптовалюты
Когда мужчина решил вывести прибыль, «консультант» пообещал выплатить заработанные проценты со сделок и даже перевёл ему 220 тысяч рублей. После собеседник пояснил, что для дальнейшего вывода средств нужно оплатить комиссию в размере 460 тысяч рублей, что и сделал потерпевший. Затем «сотрудники» данной организации перестали выходить на связь.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».