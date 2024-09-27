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Мошенник сам перевёл омичу 220 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело.

Источник: Om1 Омск

В омскую полицию обратилась местная жительница. Её супруг искал дополнительный заработок и увидел в интернете рекламу инвестиционной компании. Мужчина перешёл по ссылке и заполнил анкету, где указал свой номер телефона.

Через какое-то время омичу позвонил «руководитель» этой организации и пообещал высокий заработок. Потерпевший согласился и внёс на «брокерский счёт» 50 тысяч рублей со своей кредитной карты.

Два месяца омич брал в долг у друзей и оформлял займы в банковских организациях, как он полагал, на приобретение акций компании, криптовалюты и т. д. За всё время он перевёл аферистам более 2,1 млн рублей.

Когда мужчина решил вывести прибыль, «консультант» пообещал выплатить заработанные проценты со сделок и даже перевёл ему 220 тысяч рублей. После собеседник пояснил, что для дальнейшего вывода средств нужно оплатить комиссию в размере 460 тысяч рублей, что и сделал потерпевший. Затем «сотрудники» данной организации перестали выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».