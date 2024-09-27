Мошенник сам перевёл омичу 220 тысяч рублей

Когда мужчина решил вывести прибыль, «консультант» пообещал выплатить заработанные проценты со сделок и даже перевёл ему 220 тысяч рублей. После собеседник пояснил, что для дальнейшего вывода средств нужно оплатить комиссию в размере 460 тысяч рублей, что и сделал потерпевший. Затем «сотрудники» данной организации перестали выходить на связь.