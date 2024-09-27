В омской многоэтажке, где произошел взрыв, у соседей тоже пошли трещины

— У нас общая стена с соседом. Я спала, хорошо, не в спальне, а в зале. Проснулась от громкого «бух!», как землятрясение. Так вот у меня затряслась и разрушилась стена, упал и застрял в проеме шкаф. Меня больше всего волнует, кто все это будет делать, — рассказала свидетельница происшествия Татьяна Занина порталу «Омск-информ».