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В омской многоэтажке, где произошел взрыв, у соседей тоже пошли трещины

Жильцы уже вернулись в свои квартиры, но обследование дома продолжается.

Источник: Комсомольская правда

В пятиэтажке по улице Мира, 27а, где сегодня прогремел взрыв, в соседней квартире тоже пошли трещины.

Напомним, громкий хлопок раздался сегодня в 6:40 утра. На данный момент причина взрыва уже точно установлена. Как сообщили в УМВД по Омской области, ЧП произошло из-за самогонного аппарата, один из жильцов поставил его на электроплитку в ванной комнате.

Ранее в МЧС России по Омской области рассказали, что в квартире, ставшей эпицентром взрыва, выбиты окна и разрушена межкомнатная перегородка. 71-летнего хозяина жилья доставили в ожоговый центр БСМП-1.

Однако, как рассказали жильцы соседней квартиры, повреждения есть и у них. Трещины пошли по стене и потолку.

— У нас общая стена с соседом. Я спала, хорошо, не в спальне, а в зале. Проснулась от громкого «бух!», как землятрясение. Так вот у меня затряслась и разрушилась стена, упал и застрял в проеме шкаф. Меня больше всего волнует, кто все это будет делать, — рассказала свидетельница происшествия Татьяна Занина порталу «Омск-информ».

Тем не менее в мэрии Омска сообщили, что угрозы жизни и здоровью жильцов пятиэтажки нет. Люди, которые были эвакуированы во время инцидента и дальнейшего обследования дома, уже вернулись в свои квартиры.

— Угрозы обрушения конструкций жилого помещения и подъезда нет. Дальнейшее обследование поврежденного жилого помещения продолжается, — сообщили в мэрии Омска.