57% опрошенных алматинцев заявили об ухудшении качества воздуха в последние годы

«Трое из четырех алматинцев (74% опрошенных) не знают, как проверить состояние воздуха в своем районе. Среди респондентов молодого возраста (18−24 года) и старшего поколения (старше 55 лет) этот показатель достигает около 80%. Это говорит о необходимости улучшения экологического образования и информирования населения. Согласно опросу, из тех горожан, кто знает те или иные способы проверки качества воздуха — 40% ориентируются на собственные ощущения (например, запах или видимость) для оценки качества воздуха. На втором месте — социальные сети и форумы (25%), а специальные мобильные приложения (AirVisual и пр.) используют 23% опрошенных. Меньше людей получают информацию с веб-сайтов (22%), датчиков качества воздуха, установленных дома (9%), или от данных, предоставляемых властями города (7%)», — сказано в сообщении.