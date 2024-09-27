Алматы. 27 сентября. КазТАГ — 57% опрошенных алматинцев заявили об ухудшении качества воздуха в последние годы, сообщает пресс-служба фонда Almaty Air Initiative.
«Фонд Almaty Air Initiative представил результаты первого независимого исследования мнений жителей Алматы о качестве воздуха. Результаты показывают, что проблема загрязнения воздуха волнует большинство горожан. Больше половины горожан (57%) считают, что воздух стал хуже за последние два-три года», — говорится в сообщении в пятницу.
Согласно информации, четверо из десяти опрошенных назвали воздух в своем районе плохим или очень плохим.
«Загрязненный воздух серьезно влияет на здоровье горожан. Жители города жаловались на: головные боли и усталость (41%); проблемы с дыханием (35%); аллергию (34%). Опрос показал, что 66% респондентов считают загрязнение воздуха очень опасным для детей, в то время как 45% видят такую же угрозу для взрослых», — добавили составители опроса.
Отмечается, что исследование выявило низкую осведомленность населения о способах проверки качества воздуха.
«Трое из четырех алматинцев (74% опрошенных) не знают, как проверить состояние воздуха в своем районе. Среди респондентов молодого возраста (18−24 года) и старшего поколения (старше 55 лет) этот показатель достигает около 80%. Это говорит о необходимости улучшения экологического образования и информирования населения. Согласно опросу, из тех горожан, кто знает те или иные способы проверки качества воздуха — 40% ориентируются на собственные ощущения (например, запах или видимость) для оценки качества воздуха. На втором месте — социальные сети и форумы (25%), а специальные мобильные приложения (AirVisual и пр.) используют 23% опрошенных. Меньше людей получают информацию с веб-сайтов (22%), датчиков качества воздуха, установленных дома (9%), или от данных, предоставляемых властями города (7%)», — сказано в сообщении.
Согласно данным фонда, жители Алматы по-разному оценивают эффективность мер, принимаемых для улучшения экологической ситуации в городе.
«Шесть человек из десяти опрошенных полагают, что текущие усилия властей по улучшению качества воздуха пока не принесли ожидаемых результатов. Более половины респондентов (55%) склонны не доверять официальным заявлениям государственных органов на эту тему. Качество воздуха становится важным фактором миграционных настроений среди алматинцев. По данным опроса, 17% респондентов серьезно рассматривают возможность переезда из города из-за плохого качества воздуха. Это означает, что почти каждый шестой житель Алматы задумывается о смене места жительства», — проинформировали в фонде.
Среди граждан с высоким уровнем дохода (более Т600 тыс. в месяц) доля потенциальных мигрантов значительно выше — 35%.
«То есть в этой группе уже каждый третий готов покинуть город. Особенно обеспокоены ситуацией предприниматели и семьи с детьми: каждый четвертый предприниматель и до 26% родителей задумываются о переезде. Тогда как лишь 13% респондентов без детей до 18 лет рассматривают такую опцию. Примечательно, что значительная часть алматинцев (45%) готова временно уезжать из города на зимний период, если бы у них была такая возможность», — добавляют авторы исследования.
Как отмечают в фонде, отвечая на вопрос о мерах предосторожности, принимаемых в дни сильного загрязнения воздуха, 32% ответили, что не принимают никаких мер, тогда как 20% горожан пользуются очистителями воздуха и 18% пользуются масками, а каждый третий склонен ограничивать пребывание на воздухе в такие дни.
«Среди идей для улучшения воздуха, предложенных респондентами, мы выделили топ-5 самых популярных решений: увеличение зеленых зон, развитие общественного транспорта — экологичные автобусы и трамваи, переход на газовые ТЭЦ, контроль за строительными работами и ограничение строительства высоток, и снижение использования автомобилей. Отвечая на вопрос касательно мер по улучшению качества воздуха, 58% респондентов уверены, что снижение выбросов от автомобилей могло бы значительно улучшить качество воздуха в городе, а 56% поддерживает создание большего количества парков и зелёных зон», — говорится в результатах исследования.
Горожане также поддерживают такие меры, как: перевод ТЭЦ на газ (49%), развитие общественного транспорта (42%), уменьшение выбросов от промышленных предприятий (40%).
«Исследование фонда Almaty Air Initiative показало, что загрязнение воздуха в Алматы вызывает серьезные проблемы со здоровьем у горожан, воспринимается алматинцами как очевидная угроза здоровью детей, приводит к недоверию к властям и способствует миграционным настроениям. Каждый шестой житель задумывается о переезде из-за плохой экологии, и эта цифра еще выше среди обеспеченных семей, предпринимателей и родителей детей до 18 лет, что способствует утечке мозгов и наносит существенный экономический ущерб стране. Недостаточная осведомленность населения о контроле качества воздуха подчеркивает необходимость срочных мер для улучшения экологической ситуации и повышения информированности», — сказано в сообщении.
В фонде уточнили, что опрос проведен с 31 июля по 19 августа 2024 года.
«Опрошено 1 тыс. человек старше 18 лет из каждого района Алматы», — добавили составители опроса.