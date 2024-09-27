Мошенники оставили пожилого хирурга без денег и квартиры

На этом история не закончилась. В сентябре мошенники убедили хирурга фиктивно продать квартиру. Якобы жилье останется в его собственности, а полученные деньги он вновь должен будет перевести на «безопасный счет». Как сообщает телеканал «Саратов 24», пенсионер «продал» квартиру за 5 млн рублей, которые он сразу отправил аферистам. По их же указке он оформил еще и кредит.