Мошенники оставили пожилого хирурга без денег и квартиры

Телефонные мошенники продолжают обманывать доверчивых людей. Недавно на их удочку попался 68-летний хирург. Аферисты оставили его без крупной суммы денег и квартиры.
История берет свое начало в июле 2024 года. В один из дней жителю Саратова позвонил неизвестный и представился сотрудником силового ведомства. Собеседник заявил, что мошенники нацелились на сбережения врача. Вскоре ему поступил звонок от «сотрудницы Центробанка». Она посоветовала пенсионеру перевести все деньги на «безопасный счет». Не заметив подвоха, мужчина перевел через банкомат больше 2 млн рублей.
На этом история не закончилась. В сентябре мошенники убедили хирурга фиктивно продать квартиру. Якобы жилье останется в его собственности, а полученные деньги он вновь должен будет перевести на «безопасный счет». Как сообщает телеканал «Саратов 24», пенсионер «продал» квартиру за 5 млн рублей, которые он сразу отправил аферистам. По их же указке он оформил еще и кредит.
В настоящее время в деталях преступления, ущерб от которого составил около 9 млн рублей, разбираются сотрудники правоохранительных органов. Заведено уголовное дело.