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Житель Петербурга получил четыре года колонии за фейки о военных

С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 сен — РИА Новости. Житель Петербурга Сергей Линцов осужден на 4 года колонии общего режима за распространение фейков о ВС РФ, сообщает объединённая пресс-служба судов города.

Источник: © РИА Новости

«Колпинский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Сергея Линцова. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года в ИК общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, сроком на 3 года», — говорится в сообщении пресс-службы.

Линцов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.д ч.2 ст. 207.3 (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации) УК РФ.

Как установил суд, 17 сентября 2022 года Линцов в своем Telegram-канале разместил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании ВС РФ. Уточняется, что это была видеозапись с текстовым комментарием самого Линцова.

Источник РИА Новости в силовых структурах региона сообщал, что Линцов является бывшим офицером Западного военного округа, уволенным со службы. «В 2022 году, после начала СВО, он создал собственный Telegram-канал, где начал поливать грязью своих бывших сослуживцев и публиковать фейковые новости об их действиях в ходе СВО», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе судов Петербурга добавили, что Линцов вину признал, в содеянном раскаялся.