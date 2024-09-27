Житель Петербурга получил четыре года колонии за фейки о военных

Источник РИА Новости в силовых структурах региона сообщал, что Линцов является бывшим офицером Западного военного округа, уволенным со службы. «В 2022 году, после начала СВО, он создал собственный Telegram-канал, где начал поливать грязью своих бывших сослуживцев и публиковать фейковые новости об их действиях в ходе СВО», — сказал собеседник агентства.