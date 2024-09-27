В Омской области мужчина сжег дом, пытаясь успокоить шумных друзей

ОМСК, 27 сен — РИА Новости. Две подруги погибли во время пожара в частном доме в Омске, рассказали в пятницу в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.
Пожар в частном доме на улице Новогородская, 25 произошел вечером в среду.
Хозяйка частного дома пригласила к себе в гости друзей детства. Во время застолья один из гостей решил поджечь занавеску в одной из комнат. Он объяснил свои действия тем, что хотел уснуть, но ему мешал шум компании. Таким образом он захотел их успокоить.
«Когда начался пожар, он пытался потушить огонь, но не смог. От острого отравления продуктами горения в задымленном помещении скончались 47-летняя хозяйка дома и 45-летняя сожительница подозреваемого, а подозреваемый и второй мужчина, находившийся в гостях, смогли выбежать из дома», — рассказали в пресс-службе.
Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».