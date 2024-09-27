В Омской области мужчина сжег дом, пытаясь успокоить шумных друзей

Хозяйка частного дома пригласила к себе в гости друзей детства. Во время застолья один из гостей решил поджечь занавеску в одной из комнат. Он объяснил свои действия тем, что хотел уснуть, но ему мешал шум компании. Таким образом он захотел их успокоить.