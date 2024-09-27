На трассе под Самарой пострадали 2 человека в массовой аварии

На автодороге обход города Сызрань в Самарской области произошла массовая авария. В результате столкновения пострадали 2 человека, об этом сообщили в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».
— Столкновение трех автомобилей Chevrolet Niva, Mitsubishi Outlander, Volkswagen минивен произошло у выхода на автодорогу Москва — Самара, — отметили в ведомстве.
Пожарные-спасатели прибыли на место происшествия и провели аварийно-спасательные работы, отключив АКБ. Двух пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение. На месте также работали сотрудники дорожной полиции и медработники. О причинах происшествия не сообщается.