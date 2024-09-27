Маршруты общественного транспорта в Алматы изменят на время Almaty Marathon

Алматы. 27 сентября. КазТАГ — В Алматы на время проведения Almaty Marathon изменятся схемы движения общественного транспорта, сообщает пресс-служба акимата города.
«29 сентября в Алматы состоится Almaty Marathon. В связи с этим с 6.00 до 12.30 изменятся схемы движения 74 автобусных маршрутов и приостановлено движение троллейбусов», — говорится в сообщении.
29 сентября с 6.20 до 12.30 частично перекроют движение по маршруту марафона.
С 6.00 28 сентября до 22.00 29 сентября будут перекрыты обе полосы движения по улице Сатпаева от улицы Желтоксан до проспекта Назарбаева.
29 сентября также будет закрыто движение:
· по проспекту Назарбаева от улицы Сатпаева до проспекта аль-Фараби (с 6.25 до 9.35). Альтернативный проезд по проспекту Достык в оба направления.
· по проспекту аль-Фараби от проспекта Назарбаева до улицы Шашкина (с 6.30 до 9.45). Проезд в западном направлении по улице Толе би и проспекту Абая.
· по проспекту аль-Фараби от улицы Шашкина до улицы Саина (с 6.35 до 10.15). Проезд в восточном направлении по проспекту Абая.
· по улице Саина от проспекта аль-Фараби до проспекта Абая (с 7.00 до 11.00). Проезд в северном направлении по улице Бауыржана Момышулы.
· по проспекту Абая от улицы Саина до улицы Розыбакиева (с 7.10 до 11.30). Проезд в восточном направлении по проспекту Аль-Фараби, улице Толе би, улице Курмангазы, улице Кабанбай батыра.
· по проспекту Абая от улицы Розыбакиева до улицы Байтурсынова (с 7.20 до 12.00). Проезд по проспекту аль-Фараби.
· по улице Байтурсынова от проспекта Абая до улицы Сатпаева (с 7.30 до 12.15).
· по улице Сатпаева от улицы Байтурсынова до улицы Желтоксан (с 7.40 до 12.30). Проезд в западном направлении по проспекту Абая, в восточном направлении по улице Толе би.
· по улице Шашкина от проспекта аль-Фараби до улицы Тимирязева (с 7.30 до 8.05).
· Проезд по улице Маркова.
· по улице Тимирязева от улицы Шашкина до улицы Байзакова (с 7.30 до 8.15). Проезд в западном направлении по проспекту Абая, в восточном направлении по проспекта аль-Фараби.
· по улице Байзакова от улицы Тимирязева до улицы Курмангазы (с 7.35 до 8.50). Проезд в северном направлении по улице Ауэзова, в южном направлении по улице Манаса.
· по улице Курмангазы от улицы Байзакова до улицы Байсетова (с 7.40 до 8.10). Проезд в восточном направлении по улице Толе би.
· по проспекту Абылай Хана от улицы Курмангазы до проспекта Абая (с 7.45 до 9.15). Проезд в северном направлении по улице Кунаева, в южном направлении по улице Достык.
· по улице Желтоксана от проспекта Абая до улицы Сатпаева (с 7.50 до 9.20). Альтернативный проезд по улице Достык.
Жителей и гостей города просят планировать свой маршрут заранее.