Маршруты общественного транспорта в Алматы изменят на время Almaty Marathon

Алматы. 27 сентября. КазТАГ — В Алматы на время проведения Almaty Marathon изменятся схемы движения общественного транспорта, сообщает пресс-служба акимата города.



«29 сентября в Алматы состоится Almaty Marathon. В связи с этим с 6.00 до 12.30 изменятся схемы движения 74 автобусных маршрутов и приостановлено движение троллейбусов», — говорится в сообщении.



29 сентября с 6.20 до 12.30 частично перекроют движение по маршруту марафона.



С 6.00 28 сентября до 22.00 29 сентября будут перекрыты обе полосы движения по улице Сатпаева от улицы Желтоксан до проспекта Назарбаева.