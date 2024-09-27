Сотрудники зоопарка пытались продать львят в Караганде

«Приговором суда Б., А. и Р. Признаны виновными по части 3 статьи 24 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) — пунктам 2, 3 и 4 части 2 статьи 339 (незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами) УК и им назначено наказание в виде трех лет ограничения свободы», — говорится в сообщении в пятницу.