Сотрудники зоопарка пытались продать львят в Караганде

Караганда. 27 сентября. КазТАГ — В Карагандинском зоопарке трое работников пытались продать двух львят частным лицам, однако их задержали во время сделки, сообщает пресс-служба городского суда.
«Приговором суда Б., А. и Р. Признаны виновными по части 3 статьи 24 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) — пунктам 2, 3 и 4 части 2 статьи 339 (незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами) УК и им назначено наказание в виде трех лет ограничения свободы», — говорится в сообщении в пятницу.
Суд учел смягчающие обстоятельства: полное возмещение ущерба, наличие малолетних детей у двух подсудимых и инвалидность второй группы у третьего. В итоге, помимо трех лет ограничения свободы, суд установил запрет на работу с дикими животными на два года.