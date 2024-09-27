По его словам, за восемь месяцев 2024 года медкомиссии освидетельствовали 237 больных заключенных. Были освобождены 62 мужчины и 3 женщины. Всего же по состоянию на 1 августа 2024 года в свердловских учреждениях ГУФСИН содержится 2 766 ВИЧ-инфицированных, или 22% от общей численности спецконтингента. Количество осужденных, больных наркоманией, составило 311 человек.
Из свердловских колоний выпустили на свободу тяжело больных заключенных
Из исправительных учреждений ГУФСИН по Свердловской области из-за тяжелого протекания болезни отпустили на свободу 65 тяжело больных, в том числе ВИЧ-инфицированных. Об этом сообщил ЕАН начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко.