Трубу с кипятком прорвало у детской поликлиники в Петербурге

Белой пеленой затянуло улицу у детской поликлиники на Будапештской улице в Петербурге утром 27 сентября. И причиной такого явления стал не природный туман, а прорыв трубы с кипятком. Из-за того, что на улице холодно, а вода горячая, в воздух начал подниматься пар. О случившемся рассказали очевидцы в Telegram-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер».