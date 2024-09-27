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Трубу с кипятком прорвало у детской поликлиники в Петербурге

Трубу прорвало на Будапештской улице рядом с детской поликлиникой в Петербурге.

Источник: Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

Белой пеленой затянуло улицу у детской поликлиники на Будапештской улице в Петербурге утром 27 сентября. И причиной такого явления стал не природный туман, а прорыв трубы с кипятком. Из-за того, что на улице холодно, а вода горячая, в воздух начал подниматься пар. О случившемся рассказали очевидцы в Telegram-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер».

SPB.KP.RU решил обратиться в «Теплосеть», чтобы узнать подробности о произошедшем. Как оказалось, порыв произошел еще в девять утра. К 9:45 место дефекта было локализовано. Никто из-за разлива горячей воды не пострадал.

— Аварийно-ремонтные бригады оперативно прибыли на место, обеспечили необходимые меры безопасности, отключили ненадежный участок трубопровода, приступили к ремонту, который завершится в течение дня. Работы ведутся без отключения горячего водоснабжения потребителей, — добавили в «Теплосети».