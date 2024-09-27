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На новосибирском поле обнаружен труп медведя: проводится проверка

НОВОСИБИРСК, 26 сентября, ФедералПресс. Сотрудники правоохранительных служб проводят проверку по факту обнаружения трупа медведя на поле в Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

«В дежурную часть поступило сообщение от государственного инспектора отдела охраны животного мира минприроды области о том, что сельскохозяйственном поле обнаружен труп медведя», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в Кочковском районе Новосибирской области. На место была место направлена следственно-оперативная группа. В ходе разбирательств и опроса свидетелей выяснилось, что хищник представлял опасность для местных аграриев и жителей близлежащих деревень.

Напомним, что численность бурых медведей выросла, а отсюда растут и риски нападений.

флора и фауна