На новосибирском поле обнаружен труп медведя: проводится проверка

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в Кочковском районе Новосибирской области. На место была место направлена следственно-оперативная группа. В ходе разбирательств и опроса свидетелей выяснилось, что хищник представлял опасность для местных аграриев и жителей близлежащих деревень.