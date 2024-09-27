Уничтожение наемников и потери ВСУ. Ситуация в Курской области

Часть иностранных наемников, которая была в рядах ВСУ в Курской области, уже уничтожена, заявил ТАСС заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
ТАСС собрал основное о ситуации.
Ход операции по уничтожению украинских формирований
Российские военные за сутки отразили пять контратак противника в направлении Любимовки и Плехово.
Они также отразили 11 попыток ВСУ прорваться через границу у населенных пунктов Новый Путь и Медвежье.
Подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий и нанесли поражение украинским формированиям в районах населенных пунктов Любимовка, Дарьино, Новый Путь, Николаево-Дарьино и Плехово.
Российские военные поразили скопления живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Гуево, Дарьино, Колмаков, Казачья Локня, Любимовка, Малая Локня, Мартыновка, Михайловка, Медвежье, Новая Сорочина, Новый Путь, Орловка, Плехово, Правда, Толстый Луг и Черкасское Поречное.
Российская авиация ударила по украинским резервам в Сумской области.
Потери ВСУ
За сутки потери противника составили более 330 военнослужащих, 16 единиц бронетехники, в том числе танк, два бронетранспортера и 13 боевых бронированных машин, а также артиллерийское орудие, станция РЭБ, станция контрбатарейной борьбы и восемь автомобилей. Трое военнослужащих ВСУ сдались в плен.
Всего за время боевых действий Киев потерял более 17 750 военнослужащих, 131 танк, 62 боевые машины пехоты, 97 бронетранспортеров, 837 боевых бронированных машин, 533 автомобиля, 143 артиллерийских орудия, 31 пусковую установку реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 37 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 18 единиц инженерной и другой техники, из них 11 инженерных машин разграждения, установку разминирования УР-77 и бронированную ремонтно-эвакуационную машину.
Заявления Алаудинова
Часть иностранных наемников, которая была в рядах ВСУ в Курской области, уже уничтожена. Они были законной целью, заявил ТАСС заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
Он добавил, что удивляться тому, что в их числе есть наемники из дружественных стран, не стоит.
Дела против журналистов
ФСБ возбудила уголовные дела о незаконном пересечении государственной границы в Курской области тремя журналистами, гражданами США и Румынии, сообщили в Центре общественных связей ведомства.
Речь идет о корреспондентах австралийского телеканала АВС Флетчера Янга и Кэтрин Дисс, а также журналисте румынского новостного сайта НotNews Парбу Мирча.
Помощь жителям
Правительство России выделило дополнительное финансирование на выплаты пострадавшим в Курской области, которые лишились имущества первой необходимости. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Более 5,8 тыс. эвакуированных россиян получили помощь сотрудников Социального фонда России в пунктах временного размещения и клиентских службах Курской области, сообщается в его Telegram-канале.
Жителям Курской области выплатят более 9 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
Число жителей приграничных районов, эвакуированных за неделю, снизилось до 200, добавили в ведомстве.
Взрывотехники обезвредили почти 600 взрывоопасных предметов в регионе. Работы ведутся и в освобожденных от ВСУ населенных пунктах.