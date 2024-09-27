Уничтожение наемников и потери ВСУ. Ситуация в Курской области

Всего за время боевых действий Киев потерял более 17 750 военнослужащих, 131 танк, 62 боевые машины пехоты, 97 бронетранспортеров, 837 боевых бронированных машин, 533 автомобиля, 143 артиллерийских орудия, 31 пусковую установку реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 37 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 18 единиц инженерной и другой техники, из них 11 инженерных машин разграждения, установку разминирования УР-77 и бронированную ремонтно-эвакуационную машину.