Возгорание электропроводов охватило со второго по шестой этажи одного из ЖК Астаны

Астана. 27 сентября. КазТАГ — Возгорание электропроводов охватило со второго по шестой этажи одного из жилых комплексов (ЖК) Астаны, сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям.
«В эти минуты огнеборцы Астаны тушат возгорание электрощитовой в одном из жилых комплексов по улице Бухар жырау Есильского района», — говорится в сообщении в пятницу.
В МЧС уточнили, что обстоятельства инцидента уточняются.
«Пожар локализован на предварительной площади 20 погонных метров. По уточненной информации произошло горение кабеля с второго по шестой этажи. Производится эвакуация жителей. Информация по пострадавшим не поступала», — сказано в сообщении.