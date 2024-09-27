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Возгорание электропроводов охватило со второго по шестой этажи одного из ЖК Астаны

Астана. 27 сентября. КазТАГ — Возгорание электропроводов охватило со второго по шестой этажи одного из жилых комплексов (ЖК) Астаны, сообщает пресс-служба министерства по чрезвы…

Источник: КазТАГ

Астана. 27 сентября. КазТАГ — Возгорание электропроводов охватило со второго по шестой этажи одного из жилых комплексов (ЖК) Астаны, сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям.

«В эти минуты огнеборцы Астаны тушат возгорание электрощитовой в одном из жилых комплексов по улице Бухар жырау Есильского района», — говорится в сообщении в пятницу.

В МЧС уточнили, что обстоятельства инцидента уточняются.

«Пожар локализован на предварительной площади 20 погонных метров. По уточненной информации произошло горение кабеля с второго по шестой этажи. Производится эвакуация жителей. Информация по пострадавшим не поступала», — сказано в сообщении.