Серьезные коррупционные риски выявили при проверке дорожной отрасли области Улытау

«Данные недостатки создают благоприятные условия для подрядных организации и заказчиков, которые при отсутствии паспортов имеют возможность манипулировать с технической документацией. По рекомендации антикоррупционной службы МИО проводится работа по планированию процедуры инструментального исследования дорог с последующей паспортизацией, ГУ “Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Сатпаев” уже заключил договор в рамках государственных закупок по проведению инструментального обследования и паспортизации на 2024−2025 годы. Применение паспортизации позволит повысить качество выполняемых работ, правильного определения объемов, технического состояния и инженерных сетей», — сказано в сообщении.