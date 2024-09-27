Жезказган. 27 сентября. КазТАГ — Серьезные коррупционные риски выявили при проверке дорожной отрасли области Улытау, сообщает антикоррупционная служба.
«В области Ұлытау по рекомендации “антикора” проводят паспортизацию дорог. Антикоррупционной службой проводится внешний анализ коррупционных рисков в сфере строительства автомобильных дорог. Общая протяженность дорог области Ұлытау — 2711,7 км, с момента образования области на ремонт дорог было потрачено Т30 млрд. В рамках проводимой работы установлены серьезные коррупционные риски. Так, с момента образования области Ұлытау профильные отделы и управления акиматов не проводили паспортизацию дорог», — говорится в сообщении в пятницу.
Как отмечается, отсутствие паспортизации и учета данных состояния дорог увеличивает риск некачественного планирования и проведения ремонтных работ, а также способствует системным фактам утверждения завышенных смет по площади дорожного покрытия, подлежащего ремонту.
«Данные недостатки создают благоприятные условия для подрядных организации и заказчиков, которые при отсутствии паспортов имеют возможность манипулировать с технической документацией. По рекомендации антикоррупционной службы МИО проводится работа по планированию процедуры инструментального исследования дорог с последующей паспортизацией, ГУ “Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Сатпаев” уже заключил договор в рамках государственных закупок по проведению инструментального обследования и паспортизации на 2024−2025 годы. Применение паспортизации позволит повысить качество выполняемых работ, правильного определения объемов, технического состояния и инженерных сетей», — сказано в сообщении.