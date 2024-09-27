Евро стали меньше покупать в обменниках Казахстана

Астана. 27 сентября. КазТАГ — Чистый спрос на евро в обменных пунктах рухнул до антирекорда в Казахстане, сообщает Первое кредитное бюро (ПКБ).



«В августе нетто-продажи европейской валюты (продажи минус покупки) составили Т1,2 млрд, что номинально на 88% меньше, чем в июле, и на 92% меньше, чем в августе 2023 года. Нынешнее значение стало самым низким как минимум с начала 2018», — говорится в сообщении.



Сообщается, что курс евро в августе был на 2,2% выше, чем в июле.



Вместе с тем отмечается, что спрос на доллар улучшился, по сравнению с июлем: Т110,6 млрд (+14%). Средний курс доллара за месяц повысился на +0,7%.