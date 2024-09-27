Свыше 200 предпринимателей завышали цены на продукты питания в области Улытау

«С начала года проведено 62 заседания комиссии по проверке посреднических схем по всей цепочке ценообразования на продукты питания по области Улытау, где 205 предпринимателей, необоснованно увеличивших размер торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары, привлечены к административной ответственности», — сообщили в комитете в пятницу.