Свыше 200 предпринимателей завышали цены на продукты питания в области Улытау

Жезказган. 27 сентября. КазТАГ — В области Улытау с начала года выявили 205 предпринимателей, которые необоснованно завышали цены на социально значимые продукты питания, сообщает пресс-служба комитета торговли.
«С начала года проведено 62 заседания комиссии по проверке посреднических схем по всей цепочке ценообразования на продукты питания по области Улытау, где 205 предпринимателей, необоснованно увеличивших размер торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары, привлечены к административной ответственности», — сообщили в комитете в пятницу.
Согласно закону, торговая наценка не должна превышать 15% от закупочной цены. За завышение цен предпринимателям были выписаны штрафы на общую сумму около Т1 млн. в сокращенном порядке было взыскано Т461,5 тыс.
Кроме того, 11 предпринимателей, которые не разместили ценники на товары, также привлечены к ответственности. За это были наложены штрафы в размере Т129,2 тыс.