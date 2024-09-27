Суд продлил арест экс-советнику мэра Сочи Пищуру по делу о взятках. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
Центральный районный суд Сочи продлил срок заключения под стражу бывшему советнику мэра города Родиону Пищуру на 1 месяц, до 30 октября по делу о предоставлении за взятки мест для захоронения на городских кладбищах.
В начале августа суд арестовал Пищура, а также начальника отдела по организации похоронного дела департамента городского хозяйства Станислава Гармаша и ведущего специалиста того же отдела Евгения Пивнева.
Ранее «АиФ-Юг» писал — бывший мэр Сочи Копайгородский подал апелляцию на решение об аресте. Суд в Москве 25 сентября отправил под стражу Алексея Копайгородского до 18 ноября. Экс-чиновнику предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере).