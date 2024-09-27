Такого ДТП органы правопорядка еще не видели: В Приднестровье автомобиль слетел с трассы и повис на дереве — пьяного водителя и пассажира доставали спасатели

Авария произошла в Рыбнице, недалеко от села Воронково.
Водитель «Опеля» не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части в кювет, после чего машина перевернулась и зацепилась за ветви дерева, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.
Вместе с водителем внутри находились два пассажира. Один из них выбрался сам. Остальным понадобилась помощь спасателей.
Машина лежала на дереве, внизу — овраг. В любой момент «Опель» мог начать сползать дальше. Первым делом сотрудники ГУпЧС закрепили авто тросами. И началась борьба за жизнь людей. Инструментом работать было нельзя из-за риска, что машину «поведёт» и людей зажмёт ещё сильнее. Была ещё опасность, что «Опель» свалится. Вытаскивали мужчин через заднее стекло.
Первым вытащили пассажира с заднего сиденья. Потом — водителя. Его зажало между рулём и сиденьем. Всех мужчин передали медикам. На спасательную операцию ушло меньше 20 минут.
Водителя (ему 66 лет) освидетельствовали сотрудники ГАИ. Результат на алкотестере — 1,461 мг/л — подтвердил: мужчина управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения.
Водителя привлекли к административной ответственности по п. 1 ст. 12.8 КоАП ПМР. Ему грозит штраф, размер которого может достичь 3680 рублей ПМР и лишение водительских прав на срок до двух лет.
ДТП произошло 26 сентября около шести вечера.