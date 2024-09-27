Такого ДТП органы правопорядка еще не видели: В Приднестровье автомобиль слетел с трассы и повис на дереве — пьяного водителя и пассажира доставали спасатели

Машина лежала на дереве, внизу — овраг. В любой момент «Опель» мог начать сползать дальше. Первым делом сотрудники ГУпЧС закрепили авто тросами. И началась борьба за жизнь людей. Инструментом работать было нельзя из-за риска, что машину «поведёт» и людей зажмёт ещё сильнее. Была ещё опасность, что «Опель» свалится. Вытаскивали мужчин через заднее стекло.