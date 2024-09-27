Крупную партию рогов сайги пытались контрабандой вывезти из Казахстана в Узбекистан

«Сотрудниками таможенного поста “Тажен” департамента государственных доходов по Мангистауской области совместно с пограничной службой КНБ РК на Казахстанско-узбекистанской границе пресечена попытка провоза объектов дикой фауны. Так, в ходе контроля пассажирского и транспортного потока в багаже гражданина Республики Узбекистан, 1980 года рождения, следовавшего из Республики Казахстан в Республику Узбекистан с применением технических средств обнаружены дериваты диких животных (рога сайги) в количестве 64 штуки», — говорится в сообщении в пятницу.