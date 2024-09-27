В Ташкенте после смягчения приговора освободили водителя, насмерть сбившего автоблогера

По данным документа, его подзащитный признал вину и раскаялся в содеянном, ранее не судим и является единственным кормильцем в семье. Кроме того, отсутствуют претензии со стороны законного представителя потерпевшего, не были учтены другие смягчающие обстоятельства. По этим причинам защитник выступил с просьбой изменить приговор и назначить более мягкое наказание.