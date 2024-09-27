В Ташкенте после смягчения приговора освободили водителя, насмерть сбившего автоблогера

Об этом корреспонденту Podrobno.uz сообщили в пресс-службе Ташкентского городского суда.
Напомним, в мае этого года в Ташкенте водитель, участвующий в уличных гонках, насмерть сбил известного автоблогера Дониёра Каримова.
По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по части 2 статьи 266 («Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека») Уголовного кодекса. Парня приговорили к трем годам заключения с лишением права управлять транспортными средствами в течение двух лет.
Адвокат подсудимого подал апелляционную жалобу, в которой отмечается, что суд при вынесении приговора не учел отсутствие иска со стороны представителя потерпевшего и назначил чрезмерно суровое наказание.
По данным документа, его подзащитный признал вину и раскаялся в содеянном, ранее не судим и является единственным кормильцем в семье. Кроме того, отсутствуют претензии со стороны законного представителя потерпевшего, не были учтены другие смягчающие обстоятельства. По этим причинам защитник выступил с просьбой изменить приговор и назначить более мягкое наказание.
Апелляционный суд решил смягчить приговор и изменил лишение свободы на условный срок. Основное наказание в виде 2 лет 7 месяцев 28 дней лишения свободы в отношении водителя признано условным на основании 72 статьи Уголовного кодекса с установлением испытательного срока в два года.
Мера пресечения в виде заключения под стражу была отменена, молодой человек освобожден из зала суда.