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В Ташкенте после смягчения приговора освободили водителя, насмерть сбившего автоблогера

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Ташкенте смягчили наказание водителю, который насмерть сбил основателя сервиса Autotuning_uz. Назначенная ему ранее мера пресечения в виде заключения под стражу изменена на условный срок.

Источник: Podrobno.uz

Об этом корреспонденту Podrobno.uz сообщили в пресс-службе Ташкентского городского суда.

Напомним, в мае этого года в Ташкенте водитель, участвующий в уличных гонках, насмерть сбил известного автоблогера Дониёра Каримова.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по части 2 статьи 266 («Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека») Уголовного кодекса. Парня приговорили к трем годам заключения с лишением права управлять транспортными средствами в течение двух лет.

Адвокат подсудимого подал апелляционную жалобу, в которой отмечается, что суд при вынесении приговора не учел отсутствие иска со стороны представителя потерпевшего и назначил чрезмерно суровое наказание.

По данным документа, его подзащитный признал вину и раскаялся в содеянном, ранее не судим и является единственным кормильцем в семье. Кроме того, отсутствуют претензии со стороны законного представителя потерпевшего, не были учтены другие смягчающие обстоятельства. По этим причинам защитник выступил с просьбой изменить приговор и назначить более мягкое наказание.

Апелляционный суд решил смягчить приговор и изменил лишение свободы на условный срок. Основное наказание в виде 2 лет 7 месяцев 28 дней лишения свободы в отношении водителя признано условным на основании 72 статьи Уголовного кодекса с установлением испытательного срока в два года.

Мера пресечения в виде заключения под стражу была отменена, молодой человек освобожден из зала суда.