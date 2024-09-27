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Пожилого пешехода сбила машина в Астане

Пешехода, переходившего дорогу на красный сигнал светофора, сбила машина в Астане. Инцидент сняла камера наблюдения, передаёт BaigeNews.kz.

Источник: Baigenews

ДТП произошло на улице Айтматова утром. За рулём Toyota был 45-летний водитель.

В департаменте полиции Астаны уточнили, что пострадавший пешеход госпитализирован. По факту ДТП проводят проверку.