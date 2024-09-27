Российские военные отразили 11 попыток ВСУ прорваться в Курскую область

Всего за время боевых действий на Курском направлении украинские войска потеряли свыше 17,7 тысячи военнослужащих, 131 танк, 62 БМП, 97 бронетранспортеров, 837 боевых бронемашин, 533 автомобиля, 143 артиллерийских орудия, 31 пусковую установку РСЗО (включая восемь HIMARS и шесть MLRS производства США), восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 37 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 18 единиц инженерной и другой техники, из них 11 инженерных машин разграждения, установка разминирования УР-77 и бронированная ремонтно-эвакуационная машина.