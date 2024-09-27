Российские военные продвинулись у Часова Яра

Часов Яр — город в ДНР, имеющий важное оперативно-стратегическое значение. Он находится на господствующей высоте, открывающей путь к наиболее крупной агломерации в ДНР, остающейся под контролем ВСУ, — Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.