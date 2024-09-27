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Российские военные продвинулись у Часова Яра

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В результате удачного штурма фактически освобождено село Калиновка около Часова Яра в ДНР, заявил советник главы региона Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.

Источник: РИА "Новости"

«У нас активизировалось Часовоярское направление, особенно севернее. В результате нашего удачного штурма фактически освобождена Калиновка, есть явные успехи в районе Григорьевки», — сказал он.

Кимаковский отметил, что противник не ожидал удара в этом месте, так как сосредоточил свои действия на Угледарском направлении, перебросив туда все оставшиеся резервы из-под Донецка.

Советник главы ДНР также добавил, что российские военные держат под контролем дороги возле Угледара и Селидово, отрезая противнику возможность получать боеприпасы.

Он указал, что за последние дни российские бойцы фактически перерубили ВСУ основные артерии, которые позволяли им «хоть как-то двигаться» и маневрировать резервами, силами и средствами вдоль Южнодонецкого направления.

«И оно, как мы видим, сыпется все», — подчеркнул Кимаковский.

Часов Яр — город в ДНР, имеющий важное оперативно-стратегическое значение. Он находится на господствующей высоте, открывающей путь к наиболее крупной агломерации в ДНР, остающейся под контролем ВСУ, — Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.