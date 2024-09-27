Российские военные продвинулись у Часова Яра

«У нас активизировалось Часовоярское направление, особенно севернее. В результате нашего удачного штурма фактически освобождена Калиновка, есть явные успехи в районе Григорьевки», — сказал он.
Кимаковский отметил, что противник не ожидал удара в этом месте, так как сосредоточил свои действия на Угледарском направлении, перебросив туда все оставшиеся резервы из-под Донецка.
Советник главы ДНР также добавил, что российские военные держат под контролем дороги возле Угледара и Селидово, отрезая противнику возможность получать боеприпасы.
Он указал, что за последние дни российские бойцы фактически перерубили ВСУ основные артерии, которые позволяли им «хоть как-то двигаться» и маневрировать резервами, силами и средствами вдоль Южнодонецкого направления.
«И оно, как мы видим, сыпется все», — подчеркнул Кимаковский.
Часов Яр — город в ДНР, имеющий важное оперативно-стратегическое значение. Он находится на господствующей высоте, открывающей путь к наиболее крупной агломерации в ДНР, остающейся под контролем ВСУ, — Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.