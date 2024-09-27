В «Ахмате» рассказали о поджоге ВСУ полей в Курской области для скрытия маневров

«Я на этом направлении не так давно и не могу считать, сколько целей. За последний боевой свой выход, нахожусь тут около двух недель, и за эти две недели у меня каждый день в районе трех попаданий минимум. В большинстве своем это ПВД (пункт временной дислокации — прим. ТАСС) противника, найденные в свободной охоте скрытые минометы, техника», — сказал Журавль.