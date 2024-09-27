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В «Ахмате» рассказали о поджоге ВСУ полей в Курской области для скрытия маневров

КУРСК, 27 сентября. /ТАСС/. Украинские военные поджигают поля и посадки в Суджанском районе Курской области, чтобы замаскировать свои перемещения в дымовой завесе. Об этом рассказал ТАСС боец группы «Хана» спецназа «Ахмат» с позывным Дукат.

Источник: РИА "Новости"

«У них была возможность мобильного подскока, но на данный момент мы их превосходим в вооружении и огневом поражении. Поля поджигают, чтобы была дымка, чтобы с беспилотных летательных аппаратов сложнее было заметить передвижение. Пытаются двигаться, но у нас есть БПЛА разных видов, поэтому мы все видим. Не даем им двигаться», — сказал Дукат.

Группа «Хана» — это операторы FPV-дронов, которые на данный момент работают в Суджанском районе. Корреспондент ТАСС сутки провел на позициях бойцов, которые в ходе боевой работы поразили скопление пехоты противника и его пункт временной дислокации с несколькими пехотинцами в одном из населенных пунктов района. Также бойцы отряда поразили украинский бронеавтомобиль «Казак» и грузовик.

Оператор БПЛА с позывным Журавль рассказал ТАСС, что уже не ведет точный подсчет пораженных целей в Курской области.

«Я на этом направлении не так давно и не могу считать, сколько целей. За последний боевой свой выход, нахожусь тут около двух недель, и за эти две недели у меня каждый день в районе трех попаданий минимум. В большинстве своем это ПВД (пункт временной дислокации — прим. ТАСС) противника, найденные в свободной охоте скрытые минометы, техника», — сказал Журавль.

Он добавил, что когда начинал работать, противник очень открыто передвигался, но спустя пару недель украинские военные стали маскироваться и вести себя более скрытно.