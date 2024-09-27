Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Прикамье

Напомним, вечером 26 сентября на трассе Кострома Шарья Киров Пермь столкнулись два легковых автомобиля и рейсовый автобус. По данным краевого МВД, в результате аварии погибли двое мужчин — 46-летний водитель «Рено Логан» и его 55-летний пассажир. Еще несколько человек, пассажиры автобуса, пострадали. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.