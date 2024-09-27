Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Прикамье

В Министерстве здравоохранения Пермского края рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом под Карагаем. В результате ДТП два человека погибли и несколько пострадали.
Напомним, вечером 26 сентября на трассе Кострома Шарья Киров Пермь столкнулись два легковых автомобиля и рейсовый автобус. По данным краевого МВД, в результате аварии погибли двое мужчин — 46-летний водитель «Рено Логан» и его 55-летний пассажир. Еще несколько человек, пассажиры автобуса, пострадали. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
В Минздраве Прикамья «КП-Пермь» сообщили, что в аварии пострадали четыре человека. Двум женщинам оказана медицинская помощь сотрудниками скорой помощи.
— Одна из них госпитализирована в больницу, в настоящее время она продолжает лечение в условиях стационара, находится в состоянии средней степени тяжести. Вторая женщина от госпитализации отказалась, — уточнили в пресс-службе ведомства.