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В Екатеринбурге в трамвае взорвался газовый баллон

Взрыв прогремел в трамвае в центре Екатеринбурга.

Источник: Комсомольская правда

В центре Екатеринбурга раздался взрыв. Оказалось, что в трамвае произошел инцидент с бытовым газовым баллончиком. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в УМВД города.

— Сообщение поступило в отдел полиции № 5 УМВД России по Екатеринбургу. По указанному адресу выезжали сотрудники полиции, которыми было установлено, что в трамвае произошел инцидент с бытовым газовым баллончиком, — рассказали в полиции Екатеринбурга.

В ОВД был доставлен 66-летний мужчина. Его опросили. Данная ситуация не имеет никакого отношения к криминалу. Никому из пассажиров не потребовалась госпитализация.

Ранее, 26 сентября 2024 года, в Екатеринбурге произошел пожар доме по улице Куйбышева. Сообщение об этом поступило в 17:25. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.