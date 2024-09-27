В Екатеринбурге в трамвае взорвался газовый баллон

— Сообщение поступило в отдел полиции № 5 УМВД России по Екатеринбургу. По указанному адресу выезжали сотрудники полиции, которыми было установлено, что в трамвае произошел инцидент с бытовым газовым баллончиком, — рассказали в полиции Екатеринбурга.