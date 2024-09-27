Устал от шума застолья и поджог дом: из-за странного поступка омича в огне погибли две женщины

Следственное управление СКР по Омской области расследует страшное в своей нелепости уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум лицам».
Его главный фигурант, 52-летний омич, 25 сентября пришел в гости к своей подруге — в частном доме по улице Новогородская в Омске собрались друзья детства.
Но видимо, гулять с таким же азартом, как когда-то в молодости, мужчина уже не мог. Он быстро устал и ушел спать в соседнюю комнату.
А вот друзья по-прежнему продолжали застолье. Шум мешал гостю уснуть, и тогда он не придумал ничего лучше как поджечь занавеску на окне. Он почему-то решил, что это происшествие отвлечет и успокоит загулявших друзей.
В итоге двух женщин его странный поступок успокоил навсегда. Когда начался пожар, поджигатель пытался потушить огонь, но не смог. В дыму задохнулись 47-летняя хозяйка дома и 45-летняя сожительница подозреваемого.
Двое мужчин, в числе которых и виновник происшествия, успели выбежать из горящего дома.
«В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — добавили в СУ СКР.