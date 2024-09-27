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Заключенному увеличили срок за умышленную порчу камер наблюдения в тюрьме в Уральске

Уральск. 27 сентября. КазТАГ — Заключенному увеличили срок за умышленную порчу камер наблюдения в тюрьме в Уральске, сообщает пресс-служба прокуратуры Западно-Казахстанской обла…

Источник: КазТАГ

Уральск. 27 сентября. КазТАГ — Заключенному увеличили срок за умышленную порчу камер наблюдения в тюрьме в Уральске, сообщает пресс-служба прокуратуры Западно-Казахстанской области.

«С учетом принципиальной позиции государственного обвинителя доказана виновность осужденного по части 1 статьи 428−1 (умышленное уничтожение или повреждение системы видеонаблюдения, а равно ее компонентов в учреждениях уголовно-исполнительной системы, следственных изоляторах, изоляторах временного содержания) УК РК. Так, осужденный, отбывая наказание в учреждении № 28 Уральска (максимальной безопасности) за тяжкие преступления, будучи злостным нарушителем с отрицательной степенью поведения, с целью нарушения установленного порядка умышленно повредил 2 единицы камер сплошного видео наблюдения. Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде одного года лишения свободы», — говорится в сообщении в пятницу.

Отмечается, что иск о возмещении ущерба государству удовлетворен в полном объеме.