В Таганроге из-за брошенного окурка пострадал автомобиль

В Таганроге из-за брошенного окурка вспыхнул пожар, в котором пострадал легковой автомобиль. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
По данным ведомства, все произошло на улице Чехова. Из-за чьей-то легкомысленности сначала вспыхнули мусорные контейнеры, а потом огонь начал подбираться к припаркованному авто. Пожарных вызвали очевидцы.
— Все оперативно потушили. Сгорел мусор на площади в 20 кв. метров, а также оплавились зеркало, стекло и молдинг машины. Пламя быстро распространилось из-за сильного ветра, — пояснили в МЧС.
Спасатели просят не парковать машины рядом с мусорными баками.