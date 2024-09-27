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В Таганроге из-за брошенного окурка пострадал автомобиль

В Таганроге припаркованная легковушка едва не сгорела из-за брошенного окурка.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге из-за брошенного окурка вспыхнул пожар, в котором пострадал легковой автомобиль. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

По данным ведомства, все произошло на улице Чехова. Из-за чьей-то легкомысленности сначала вспыхнули мусорные контейнеры, а потом огонь начал подбираться к припаркованному авто. Пожарных вызвали очевидцы.

— Все оперативно потушили. Сгорел мусор на площади в 20 кв. метров, а также оплавились зеркало, стекло и молдинг машины. Пламя быстро распространилось из-за сильного ветра, — пояснили в МЧС.

Спасатели просят не парковать машины рядом с мусорными баками.