В Петербурге заключили под стражу экс-главу комитета по труду

Как сообщала пресс-служба ГСУ СК по Петербургу, по версии следствия, в период с ноября по декабрь 2019 года Чернейко, бывший тогда председателем Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга, а также его супруга похитили из бюджета города денежные средства в размере 300 тысяч рублей, выделенные для организации проведения ярмарки вакансий «Труд и занятость». Они переводили деньги на счета подконтрольным им фирмам.