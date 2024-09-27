В Петербурге заключили под стражу экс-главу комитета по труду

С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 сен — РИА Новости. Бывший глава комитета по труду и занятости населения Петербурга Дмитрий Чернейко заключен под стражу по решению суда по обвинению в совершении мошенничества с финансами, выделенными на проведение ярмарки, сообщает пресс-служба прокуратуры города.
«С учетом позиции представителя прокуратуры Адмиралтейского района Санкт-Петербурга суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком по 13.10.2024 года», — сообщает прокуратура.
Как сообщала пресс-служба ГСУ СК по Петербургу, по версии следствия, в период с ноября по декабрь 2019 года Чернейко, бывший тогда председателем Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга, а также его супруга похитили из бюджета города денежные средства в размере 300 тысяч рублей, выделенные для организации проведения ярмарки вакансий «Труд и занятость». Они переводили деньги на счета подконтрольным им фирмам.
Пресс-служба уточняла, что чиновник был уволен с должности 25 сентября, в этот же день он был задержан вместе с супругой, а по месту его работы и жительства прошли обыски.
В объединенной пресс-службе судов города добавили, что уголовное дело было возбуждено 1 июня по факту совершения преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ в отношении неустановленного лица.
«Первого августа предварительное следствие по уголовному делу было приостановлено, а 13 сентября возобновлено. Срок предварительного следствия установлен по 13 октября», — пояснили в пресс-службе.