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Кредиты банков населению Казахстана за август почти вдвое превысили кредиты бизнесу

Астана. 27 сентября. КазТАГ — Валентина Владимирская. Доля кредитов банковского сектора населению Казахстана за август, по сравнению с июлем 2024 года, почти вдвое превысила дол…

Астана. 27 сентября. КазТАГ — Валентина Владимирская. Доля кредитов банковского сектора населению Казахстана за август, по сравнению с июлем 2024 года, почти вдвое превысила долю кредитов бизнесу, сообщает Национальный банк.

Кредиты банковского сектора бизнесу выросли за август на Т210 млрд, до Т13,77 трлн, кредиты населению — на Т416 млрд, до Т19,16 трлн, — следует из отчета Нацбанка, представленного в пятницу.

Согласно документу, в целом, кредиты банковского сектора экономике за август 2024 года выросли на Т627 млрд.