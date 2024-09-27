В Ташкенте посадили мужчину, заставлявшего своего 10-летнего сына попрошайничать. Видео

По информации пресс-службы столичного ГУВД, правоохранители заметили странного мужчину, который следил на улице за ребенком. Его задержали и доставили в отделение для допроса.
Выяснилось, что житель Ташкента заставлял своего сына заниматься попрошайничеством, а сам вел наблюдение за его «работой».
Дело передали в Сергелийский районный суд. На суде горе-отец признал свою вину и пообещал, что подобное больше не повторится.
Согласно части 3 статьи 188 («Попрошайничество») и статье 194 («Невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел») КоАО, ему назначили наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.