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В Ташкенте посадили мужчину, заставлявшего своего 10-летнего сына попрошайничать. Видео

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Ташкенте вынесли приговор мужчине, который заставлял своего малолетнего сына просить милостыню.

Источник: Podrobno.uz

По информации пресс-службы столичного ГУВД, правоохранители заметили странного мужчину, который следил на улице за ребенком. Его задержали и доставили в отделение для допроса.

Выяснилось, что житель Ташкента заставлял своего сына заниматься попрошайничеством, а сам вел наблюдение за его «работой».

Дело передали в Сергелийский районный суд. На суде горе-отец признал свою вину и пообещал, что подобное больше не повторится.

Согласно части 3 статьи 188 («Попрошайничество») и статье 194 («Невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел») КоАО, ему назначили наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.