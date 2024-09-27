Олбани
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске в ДТП попала скорая

Медики ехали на вызов, но помощь потребовалась им самим.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня в 15.00 часов в Госавтоинспекцию по Омской области поступило сообщение о ДТП со скорой на улице Богдана Хмельницкого.

На пересечении с 3-й Транспортной машина скорой помощи столкнулась с кроссовером «Форд Эксплорер». Внедорожник двигался по улице Богдана Хмельницкого на разрешающий сигнал светофора. В свою очередь скорая, со слов ее водителя, со включенными спецсигналами спешила на вызов, и, по идее, медикам должны были уступить дорогу.

В результате ДТП пострадали 46-летний водитель скорой и три женщины-медработника. Всем им потребовалась помощь коллег.

«По данному факту проводится дальнейшая проверка», — сообщили в Госавтоинспекции.