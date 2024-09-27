В Омске в ДТП попала скорая

На пересечении с 3-й Транспортной машина скорой помощи столкнулась с кроссовером «Форд Эксплорер». Внедорожник двигался по улице Богдана Хмельницкого на разрешающий сигнал светофора. В свою очередь скорая, со слов ее водителя, со включенными спецсигналами спешила на вызов, и, по идее, медикам должны были уступить дорогу.