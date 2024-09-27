До 2 ноября арестован обвиняемый в убийстве девочки на Кубани, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
27 сентября Кореновский районный суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении 35-летнего мужчины. Фигурант был задержан накануне.
Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийства 12-летней девочки в хуторе Бураковском Кореновского района.
Школьница 1 сентября взяла свой велосипед и поехала к подружке, но домой так и не вернулась. Вместе с волонтерами родные исчезнувшей прочесывали окрестности, и в результате в ночь на 2 сентября истерзанного ребенка нашли на берегу реки Левый Бейсужек.
Срок заключения под стражей фигуранту составил один месяц и семь суток.