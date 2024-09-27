Олбани
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пятерых детей и 15 взрослых эвакуировали при пожаре в Астане

Астана. 27 сентября. КазТАГ — Пятерых детей и 15 взрослых эвакуировали при пожаре в Астане, сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям. "Сотрудниками М…

Источник: КазТАГ

Астана. 27 сентября. КазТАГ — Пятерых детей и 15 взрослых эвакуировали при пожаре в Астане, сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям.

«Сотрудниками МЧС по лестничному маршу эвакуировано 20 человек, из них пятеро детей. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Сегодня в районе Сарыарка произошло возгорание бани с переходом на жилой дом.

Благодаря раннему обнаружению возгорания и своевременному вызову соседями противопожарных подразделений ДЧС города пожар был ликвидирован на развивающейся стадии.

Среди спасенных есть и кошка.