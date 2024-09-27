Астана. 27 сентября. КазТАГ — Пятерых детей и 15 взрослых эвакуировали при пожаре в Астане, сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям.
«Сотрудниками МЧС по лестничному маршу эвакуировано 20 человек, из них пятеро детей. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Сегодня в районе Сарыарка произошло возгорание бани с переходом на жилой дом.
Благодаря раннему обнаружению возгорания и своевременному вызову соседями противопожарных подразделений ДЧС города пожар был ликвидирован на развивающейся стадии.
Среди спасенных есть и кошка.