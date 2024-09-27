Воронежец обманул 14 человек на 60 миллионов рублей

Суммарный ущерб составил около 60 миллионов рублей. Все любителям быстрой наживы мошенник обещал высокую доходность в размере 10 — 15% в месяц от вложенной суммы, но на самом деле не вел никакой деятельности. Чужие деньги использовал для личных нужд и частично возвращал инвесторам для создания видимости честности. В соответствии со статьей 159 УК РФ «Мошенничество» фигуранту грозит до десяти лет тюрьмы.