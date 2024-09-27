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Воронежец обманул 14 человек на 60 миллионов рублей

Фигуранту «светит» до десяти лет тюрьмы.

Источник: Комсомольская правда

По данным следствия, 27-летний житель Воронежа с 2020 по 2022 год обманул 14 человек, убедив их инвестировать в якобы прибыльный бизнес по продаже топлива и майнингового оборудования. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Суммарный ущерб составил около 60 миллионов рублей. Все любителям быстрой наживы мошенник обещал высокую доходность в размере 10 — 15% в месяц от вложенной суммы, но на самом деле не вел никакой деятельности. Чужие деньги использовал для личных нужд и частично возвращал инвесторам для создания видимости честности. В соответствии со статьей 159 УК РФ «Мошенничество» фигуранту грозит до десяти лет тюрьмы.