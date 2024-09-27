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На автодороге в Джизакской области из-за технической неисправности сгорел КамАЗ

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сегодня днем на автодороге Ташкент — Термез в Галляаральском районе Джизакской области полностью сгорел КамАЗ. Водитель не пострадал, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

ЧП с грузовым автомобилем КамАЗ произошло 27 сентября 2024 года примерно в 13:50 на автодороге М-39 Ташкент — Термез, проходящей по территории Галляаральского района Джизакской области.

КамАЗ под управлением 40-летнего жителя Самарканда двигался в направлении Ташкента. Из-за короткого замыкания в моторной части автомобиля возник пожар, в результате которого грузовик полностью сгорел. К счастью, водитель и другие люди не пострадали.

На месте происшествия для прояснения обстоятельств случившегося работали специалисты. Движение по автодороге в районе ЧП было временно ограничено.