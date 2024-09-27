На автодороге в Джизакской области из-за технической неисправности сгорел КамАЗ

ЧП с грузовым автомобилем КамАЗ произошло 27 сентября 2024 года примерно в 13:50 на автодороге М-39 Ташкент — Термез, проходящей по территории Галляаральского района Джизакской области.
КамАЗ под управлением 40-летнего жителя Самарканда двигался в направлении Ташкента. Из-за короткого замыкания в моторной части автомобиля возник пожар, в результате которого грузовик полностью сгорел. К счастью, водитель и другие люди не пострадали.
На месте происшествия для прояснения обстоятельств случившегося работали специалисты. Движение по автодороге в районе ЧП было временно ограничено.