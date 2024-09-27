Эксперты ОЭСР оценивают реализацию антикоррупционных мер Казахстаном

Астана. 27 сентября. КазТАГ — Экспертами организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) проводится оценка реализации антикоррупционных мер Казахстаном, сообщает пресс-служба агентства по противодействию коррупции.
«Основной вопрос повестки — утверждение отчетов Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Таджикистана и Узбекистана по пятому раунду мониторинга Стамбульского плана действий», — говорится в сообщении.
С 16 по 19 сентября 2024 года представители агентства по противодействию коррупции и генеральной прокуратуры приняли участие в пленарном заседании антикоррупционной сети ОЭСР для стран Восточной Европы и Центральной Азии.
С ноября 2023 года Казахстан проходит пятый раунд мониторинга ОЭСР, в котором участвовали представители госорганов, квазигоссектора, неправительственных и международных организаций.
Анализу подверглись девять сфер, охватывающие вопросы антикоррупционной политики страны, защиты лиц, сообщающих о фактах коррупции, деятельности специализированного антикоррупционного органа, независимости судей и прокуроров.
Также изучены вопросы обеспечения неотвратимости наказания за коррупцию, проанализированы сферы добропорядочности бизнеса, закупок и конфликта интересов.
На реализацию рекомендаций Казахстану будет дано два года, по завершению которых ОЭСР будет проведена оценка их исполнения (в 2026 году).
Соответствие стандартам ОЭСР является одним из главных условий для вступления Казахстана в рабочую группу ОЭСР по борьбе со взяточничеством, необходимого для дальнейшего присоединения к конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок.