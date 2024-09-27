Осужденные пожаловались на режим в ИК-26, куда перевели члена банды «цапков»

Отметим, какие конкретно жалобы привлекли внимание к исправительному учреждению столь высокопоставленных инспекторов, не сообщается. Однако известно, что устранения нарушений поставлены на контроль. Кроме того, Денис Костенко лично пообщался с каждым из обратившихся в надзорное ведомство осужденных. Детали общения не раскрываются.