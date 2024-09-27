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Осужденные пожаловались на режим в ИК-26, куда перевели члена банды «цапков»

27 сентября в Красноармейском районе Волгограда главный прокурор региона проинспектировал ИК-26.

Как сообщает ИА «Высота 102», проверка была организована после жалоб осужденных, а также на фоне резонансного перевода в исправительное учреждение осужденного на 20 лет члена банды «цапков» Вячеслава Цеповяза.

Помимо прокуратуры в инспекции приняли участие начальник регионального Управления ФСИН России Сергей Коновалов, а также общественники.

— Прокурор региона проверил общежития для осужденных, производственные помещения, дисциплинарный корпус, столовую. Во время проверки выявлены отдельные нарушения закона о порядке отбывания наказания, при привлечении осужденных к труду, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Отметим, какие конкретно жалобы привлекли внимание к исправительному учреждению столь высокопоставленных инспекторов, не сообщается. Однако известно, что устранения нарушений поставлены на контроль. Кроме того, Денис Костенко лично пообщался с каждым из обратившихся в надзорное ведомство осужденных. Детали общения не раскрываются.